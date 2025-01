Ilfogliettone.it - Omaggio a Jimmy Carter: la camera ardente al Campidoglio e un tributo alla vita di un presidente umanitario

Washington, D.C. – In un momento carico di emozione e rispetto, laper l’exdegli Stati Unitisi è aperta al pubblico all’interno deldegli Stati Uniti, in uno scenario che ha visto migliaia di cittadini accorrere per renderea un leader la cuiha rappresentato un modello di servizio pubblico e, deceduto il 29 dicembre all’età di 100 anni, sarà ricordato con cerimonie solenni fino ai suoi funerali di Stato, previsti per domani, 9 gennaio.L’alLa, allestita nella Rotonda del, un luogo che ha ospitato i resti di presidenti come Abraham Lincoln, permette ai visitatori di avvicinarsibara di, avvolta nella bandiera americana, in segno di rispetto e gratitudine.