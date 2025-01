Ilnapolista.it - Ngonge, due club francesi interessati a lui oltre Bologna e Verona (Schira)

Cyrilè uno dei partenti in casa Napoli per il mercato di gennaio. Diverse squadre si sono mostrate interessate a lui e non solo in Italia. Il belga era arrivato in casa azzurra lo scorso inverno per circa 20 milioni, ma con lo scarso minutaggio avuto, non è riuscito a dimostrare le sue potenzialità.DueSecondo quanto riportato da Nicolò:L’agente di Cyril(William D’Avila) è attualmente a Milano per parlare con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna del futuro dell’ala.sonoin prestito. Anche duehanno chiesto informazioni su di lui.Cyril #’s agent (William D’Avila) is currently in Milan to talk with #Napoli’s sports director Giovanni Manna about the future of the winger.