Napoli e Psg in contatto diretto per Kvaratskhelia Romano

Ilha offerto un rinnovo di contratto a Khvichaanche per aumentargli lo stipendio attuale (1,5 milioni l’anno). Ma non è arrivata ancora una risposta sulla decisione del georgiano, se firmare o meno.Intanto il Psg non ha ancora mollato per lui e vorrebbero intensificare la trattativa per portare Kvara in Francia già in questo mese.e Psg inperSecondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabriziosu X:Psg esono in, mentre il Psg intensifica gli sforzi per acquistare Kvara e ora è disposto ad offrire come contro-partite giocatori (incluso Skriniar) più soldi. Ora dipenderà tutto dalla decisione del. More on Paris Saint-Germain and Kvichastory reported earlier.PSG andare in direct contact.