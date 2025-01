Ilfattoquotidiano.it - Musk intervista la leader di AfD: “Solo tu puoi salvare la Germania”. Lei attacca Merkel e spara: “Hitler era comunista, non di destra”

l’AfD puòla. Sono molto chiaro su questo.l’AfD puòla”. Elonscandisce il concetto per due volte nel corso della suain diretta su X ad Alice Weidel, deputata al Bundestag edi Alternative für Deutschland, partito dell’estrematedesca accreditato come seconda forza politica del Paese in vista delle elezioni anticipate del 23 febbraio. “La gente invuole il cambiamento. Chiedono il cambiamento. E se si vuole il cambiamento, allora bisognerebbe votare per l’AfD, è la mossa più sensata”, ha detto il milionario statunitense, affermando di “tifare con forza” per il movimento di Weidel.Nel colloquio, la deputata hato l’ex cancelliera conservatrice Angela, a capo del governo dal 2005 al 2021, contestando la sua scelta di chiudere le centrali nucleari: “Dal mio punto di vista è stata la prima cancelliera verde e ha rovinato il Paese.