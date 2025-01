Mistermovie.it - Mister Movie | Puntata Chissà Chi È 9 Gennaio, Amadeus Conduce con Ospiti Speciali

Da oggi, 9 gennaio 2025, "Chissà Chi È" approda in prima serata su Nove con una speciale edizione condotta da Amadeus. Il quiz show unisce divertimento e solidarietà, con un montepremi devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. "Chissà Chi È" Sbarca in Prima Serata su Nove con Amadeus

A partire da oggi, 9 gennaio 2025, il canale Nove propone una speciale versione in prima serata del quiz show "Chissà Chi È", con la conduzione di Amadeus. L'iniziativa, come affermato da Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros Discovery, nasce dal positivo riscontro ottenuto dal format presso il pubblico, che attendeva con interesse di vedere Amadeus impegnato in questa fascia oraria. La programmazione mira a diversificare l'offerta del canale, con l'obiettivo di fidelizzare gli spettatori esistenti e attrarne di nuovi.