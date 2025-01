Liberoquotidiano.it - "L'uccellino faceva un verso buffo": Cecilia Sala, l'aneddoto che spiega il dramma nella cella di Evin

è finalmente libera. Grazie agli sforzi diplomatici condotti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di tutto il governo, la giornalista è riuscita a uscire dal carcere in Iran dove da 20 giorni era stata rinchiusa.è tornata in Italia per riabbracciare la sua famiglia e il suo fidanzato. E ora è anche libera di raccontare la sua storia. "A me non è statoto perché sono finita in unadi isolamento nel carcere di Elvin - ha confessato a Mario Calabresi in una puntata del podcast di Chora Media -. La storia comincia con il fatto che l'Iran era il Paese in cui volevo più tornare, dove c'erano le persone a cui ero più affezionata. Si cerca di avere uno scudo dalla sofferenza degli altri che accumuli, e qualche volta delle fonti che incontri per lavoro diventano amici, persone che vuoi sapere come stanno.