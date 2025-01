Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Milano 8-12, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: partita subito equilibrata, +4 per i meneghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-12 Levi Randolph da due tiene ilin scia a metà primo quarto.8-12 Nikola Mirotic perfetto!8-10 Dentro il libero dell’argentino: +2.8-9 BOLMARO COL FALLO!8-7 Uno-due micidiale di Williams in contropiede: sorpasso Tel!6-7 Williams sfrutta il fisico e riporta ila -1.4-7 2/2 per Levi Randolph a cronometro fermo.2-7 Nikola Mirotic appoggia: +5 Olimpia!2-5 Mannion per Gillespie: schiacciata!2-3 Randolph sblocca il punteggio anche per il.0-3 Shavon Shields! Tripla.Si alza la palla a due! Buonaa tutti!Questi gli Starting five scelti dai due allenatori per l’inizio di questa sfida: Jokubaitis, Blatt, Hoard, Randolph, Williams (Tel); Mannion, Bolmaro, Shields, Mirotic, Gillespie (Olimpia)20:00 E’ il momento della presentazione dei roster!19:57 Squadre già sul parquet dell’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (Serbia), dove si giocherà a porte chiuse, per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti.