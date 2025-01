Ilrestodelcarlino.it - Laura Zecchini a l'Eredità: dopo 17 puntate finisce l’avventura

Forlì, 9 gennaio 2024 – Si è conclusadiciassettel’esaltante avventura della castrocaresea L’, la fortunata trasmissione in onda ogni sera su Rai 1 prima del tg delle 20. La giovane cantante lirica, reduce dalla bella vincita di 87.500 euro al primo dei quattro tentativi al gioco della 'Ghigliottina', è stata sconfitta questa sera in una sfida all’ultimo secondo contro un’agguerrita avversaria, cadendo sul titolo dell’opera di Arthur Conan Doyle ‘I mastini di Baskerville’. Apparsa provata dalla lunga cavalcata televisiva,ha salutato ringraziando il presentatore Marco Liorni e tutta la squadra dell’. “Stare lontano da casa non è mai semplice ma sono stata accolta da un’altra famiglia che mi ha fatto sentire amata – le parole della ventiseienne universitaria, laureata in canto lirico e iscritta alla magistrale in canto rinascimentale e barocco al Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena -.