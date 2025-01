Laspunta.it - Latina: “La raccolta dei rifiuti lascia a desiderare in molte parti della città” la denuncia della Ciolfi (5Stelle)

Leggi su Laspunta.it

Le criticità nellasono sempre le stesse e ancor più gravi dopo le feste di Natale. Il capogruppo del M5S, Maria Grazia, lancia l’allarme: “Tra cassonetti stracolmi eai bordi delle strade, il quadro è drammatico in ampie zonee mette a rischio la sicurezza igenico-sanitaria“.“Degrado evidente sia all’interno che all’esternocirconvallazione: “Soprattutto le aree dove non è stato attivato il porta a porta, –la consigliera – sono vere e proprie discariche a cielo aperto, con cassonetti ereditati dalla fallitaAmbiente traboccanti, distrutti, senza coperchio, circondati dadi ogni genere, con travaso di liquame sulla strada e miasmi nauseabondi “.“A questo si aggiunge la mancanza di pulizia delle strade e dei marciapiedi, questi ultimi incolare invasi da fogliame in stato di decomposizione, con polloni ed erbacce ai margini che occupano gran parteparte calpestabile, sporchi, dissestati e per questo pericolosi per i pedoni“.