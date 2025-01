Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Pozzi pensa positivo: "Siamo a disposizione per aiutarli"

Tre manifestazioni d’interesse per il comprensorio dell’ex carcere minorile di via Bertozzini. E non tutti sono imprenditori pesaresi. Poi, una volta aggiudicata l’asta, il sogno della rigenerazione urbana dell’immobile che dà su piazzale Primo Maggio potrà iniziare. Ma il circolo Mengaroni, in tutto ciò, non morirà. Parola delalle Nuove Opere Riccardo: "Il Menga è una delle più belle realtà della città. Sono ospiti della Provincia, ma noi come amministrazione ci stiamo già muovendo per trovare una seconda casa. Ci sono dei ragionamenti in atto,ad aiutare il circolo. Di sicuro non verrà lasciato a piedi". Sembra che dei colloqui interni alla giunta di Andrea Biancani ci siano già stati per far sì che questo modello di cultura e vivacità notturna continui a esistere.