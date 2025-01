Quotidiano.net - La liberazione di Cecilia Sala e il ruolo dei nostri 007. Incontri segreti con i pasdaran: così è stata chiusa l’operazione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 gennaio 2025 – Mentre la diplomazia lavorava sul palcoscenico della politica internazionale per aprire la porta della cella di, c’erano uomini che a loro volta agivano fuori dal cono di luce dei riflettori, nella penombra diche non contemplano protocolli né verbali e dove nulla è mai come sembra, dove il do ut des è blindato da solidi patti di segretezza. Al di là dei complimenti di rito scattati appena si è appreso che la giornalista rimasta per 21 giorni nelle carceri di Evin volava verso l’Italia, va sottolineato che gli 007 italiani hanno avuto unfondamentale nella svolta della. E stavolta, al contrario di altri frangenti, non sono usciti dollari dalle tasche dell’Intelligence per pagare riscatti. Gli uomini dell’Aise, l’agenzia che opera sull’estero, hanno lavorato con grande capacità sul posto, a Teheran, hanno trattato sullo stretto sentiero dei rapporti che stanno fuori dai canali diplomatici fino a trovare intese comuni con gli iraniani su cui agire per offrire alla politica gli elementi utili a trovare una soluzione.