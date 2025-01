Ilfattoquotidiano.it - La casa dove è morto Matthew Perry minacciata dall’incendio di Los Angeles: era stata venduta per 8.5 milioni di dollari

Non arrivano buone notizie dalla zona di Los, devadal rogo a causa dei fortissimi venti. I Vigili del fuoco non sono ancora riusciti a controllare neanche una piccola parte degli incendi, che sono raddoppiati in sole 7 ore. Il Palisades wildfire ha divorato ormai 6.000 ettari di terreno sulla costa tra Malibu e Santa Monica, un quartierein media unacosta 3,3divivono vip come Tom Hanks, Jennifer Aniston e Bradley Cooper. Nell’entroterra, attorno ad Altadena, gli ettari bruciati dal Eaton Fire sono 4.300 in meno di 24 ore. Nella contea di Lossi sono accesi nuovi focolai: il sito dei vigili del fuoco della California segnala ora sei roghi.Tra le case in grave pericolo c’è quella a Pacific Palisades,è tragicamentenel 2023.