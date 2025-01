Inter-news.it - Inter, società vicina alla squadra. I presenti agli allenamenti – Sky

L’deve smaltire le scorie post Supercoppa. Laallenata da Simone Inzaghi ha l’obbligo di lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta rimediata in Arabia per mano dei cugini. In questo delicato momento ad Appiano Gentile si fa fronte compatto.UNITI – L’ad Appiano Gentile sta preparando la prossima partita contro il Venezia. Nel training center dei nerazzurri c’è stata un’importante presenza al campo sportivo come confermato da Matteo Barzaghi a Sky Sport: «C’è stata un’importante novità oggi. Questo discorso è legato a come l’vuole rialzarsi. In questo senso la presenza della, oggi ad Appiano Gentile. Nello spogliatoio, oltre ad Inzaghi ed al suo staff che lavorano sulla, ha parlato anche il presidente Giuseppe Marotta. Il presidente ha parlatofacendo presente quanto di buono fatto finora e il desiderio che deve essere di tutti, di guardare i prossimi traguardi.