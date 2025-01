Ilfattoquotidiano.it - Instagram toglie i filtri bellezza in realtà aumentata? Sì, ma non tutti: quelli di proprietà di Meta restano, e sono 140. Ecco come stanno le cose

Anno nuovo,(parzialmente) nuovo.ha annunciato che, dal 14 gennaio 2025, si potranno usare solamente idi loro. È finita un’era? Dovremmo presto dimenticarci dei ritocchi social e convivere con una piattaforma meno “artificiale”? Difficile dirlo ora, ma cialcuni passaggi che meritano un occhio di riguardo. “Gli effetti di(AR) realizzati da terze parti, inclusi i marchi e la nostra più ampia comunità di creatori AR, non saranno più disponibili. Gli effetti AR didicontinueranno a essere disponibili per i nostri utenti in tutta la nostra famiglia di app (e Facebook, ndr)”, si legge in una parte del comunicato condivisa dall’azienda di Mark Zuckerberg.La decisione di eliminare la (quasi) totalità deisusarebbe maturata a seguito di una lunga ed attenta riflessione dell’azienda.