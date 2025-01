Incendi di Los Angeles il pianto disperato di James Woods in diretta tv | Un giorno nuoti in piscina e quello dopo è tutto sparito

Leggi su Open.online

I seiscoppiati a Pacific Palisades, quartiere di extralusso di Losil 7 gennaio non accennano ad arrestarsi. Fino a questo momento, anche a causa di venti che tirano forte, fino ai 160 Km orari (velocità fortunatamente in diminuzione), si sono divorati quasi 17mila acri. Santa Monica emana il coprifuoco, obbligatorio dal tramonto all’alba, nelle aree di evacuazione. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza, costringendo oltre 150mila residenti (numero che va ad aumentare oraora) ad evacuare le proprie case. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha posticipato l’annuncio delle nomination agli Oscar e ha esteso la finestra di voto per dare ai membri dell’Academy, molti dei quali vivono a Lose sono stati colpiti o sfollati durante gli, più tempo per esprimere la propria preferenza.