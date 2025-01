Ilfattoquotidiano.it - Il sopravvissuto che vide morire il suo allenatore: storia e riscatto di Albert Popov, il bulgaro nuovo re di Madonna di Campiglio

Quando ha tagliato il traguardo del Canalone Miramonti,ha tirato fuori dai polmoni un urlo poderoso. Sapeva di aver sciato perfettamente sul manto ghiacciato della 3Tre: alla sua solita maniera, sempre sul filo del limite, scattando da un paletto all’altro come una molla grazie a quel baricentro basso che oggi lo rende antitetico rispetto ai giganti che spesso dominano anche nello slalom. Queldi un metro e 64 centimetri pensava di essersi guadagnato un bel podio. Non pensava che mercoledì 8 gennaio nella straordinaria cornice dello slalom in notturna didisarebbe arrivata la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Una serata storica per la Bulgaria, esattamente 45 anni dopo il mito Petar Popangelov, l’ultimoa vincere in Coppa del Mondo proprio l’8 gennaio del 1980.