Sport.quotidiano.net - Il Ravenna allunga la coperta anche in porta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da ieri ilha ufficialmenteil terzo portiere. Il club di via della Lirica ha infatti comunicato di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento con Enrico De Gori, che si stava allenando a Glorie già da diverse settimane da ‘svincolato’, e che si unirà alla squadra giallorossa fino al termine della stagione in corso. L’intenzione dello staff dirigenziale e tecnico è quella di avere le spalle coperte in caso di emergenza (la gerarchia resta Fresia titolare e Galassi vice), tenuto conto del fatto che ilè impegnato sul doppio fronte campionato-Coppa Italia, e che entrambi sono un obiettivo da perseguire. Nonostante fosse svincolato, le referenze del neo acquisto giallorosso sono ottime per la categoria. Nato a Cesena nel 2001, De Gori è un portiere che, benché giovane, ha già alle spalle 4 stagioni in serie D, dove ha dimostrato il proprio valore tra i pali del Forlì dove ha collezionato complessivamente 84 gettoni di presenza e dove ha accumulato una significativa esperienza.