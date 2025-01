Iltempo.it - Il Pd ci mette il logo, la rosicata di Prodi e la Salis ne approfitta

Una notizia bella, importante, tutt'altro che scontata. Che dovrebbe unire il Paese, almeno per una volta. Ed invece, incredibilmente, le forze di sinistra sono riusciti a trovare il modo di far polemica anche per la liberazione di Cecilia Sala. La rete ed i social, nel corso della mattinata di ieri, sono stati letteralmente presi d'assalto dai deputati e senatori. Non si contano i complimenti, gli attestati di stima e gratitudine a Giorgia Meloni, alla nostra intelligence, al lavoro delicato, tessuto in punti di piedi dalla diplomazia italiana. Una sequenza interminabile di elogi, dalla quale Avs ha voluto prendere le distanze. Per comprendere il livello assoluto di rosicamento della rive gauche della politica italianaè sufficiente leggere il post della magica coppia del gol, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli: «Una buona notizia, finalmente! Fin dal primo momento avevamo auspicato che la diplomazia e il governo del nostro Paese lavorassero per ottenere questo risultato.