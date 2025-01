Lanazione.it - Il liberal-fascismo secondo Giorgio Cremaschi

Venerdì, alle 17.30, alle stanze di Villa Schiff a Montignoso, sarà presentato il libro ’’ di, storico sindacalista ed ex presidente del comitato centrale della Fiom, già portavoce nazionale di Potere al Popolo, spiega nel volume come "ii distruggono la democrazia e ci portono alla guerra". L’autore parla delle "politiche di riarmo e di proiezione bellica all’esterno e delle controriforme istituzionali e antisociali sul piano interno, come l’autonomia differenziata". Ed è proprio sull’autonomia differenziata che si coagula la rappresentazione, il culmine di un "processo di distruzione dei diritti e dell’uguaglianza sociale, che ha coinvolto tutti i governi degli ultimi decenni, senza distinzione politica".propone un excursus storico per giungere alla definizione delcome "sistema che opera ormai indisturbato e che si prefigge di giungere all’instaurazione di uno stato emergenziale perenne e alle misure straordinarie atte a fronteggiarlo.