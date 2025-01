Anteprima24.it - Il Comune di Padula riconfermato “Città che legge”

Tempo di lettura: 3 minutiL’Amministrazione comunale di, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha ottenuto grazie all’impegno della vicesindaca Caterina Di Bianco, la qualifica diche, per il triennio 2024, 2025 e 2026.Il prestigioso titolo conferito dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), certifica l’impegno delnella promozione della lettura attraverso politiche pubbliche costanti e iniziative dedicate, confermandocome una comunità attivamente impegnata nella diffusione del valore del libro e della lettura.L’iniziativa, promossa dal Centro per il libro e la lettura, mira a valorizzare le amministrazioni comunali che promuovono la crescita socio-culturale dei territori mediante attività di sensibilizzazione e inclusione legate alla lettura.