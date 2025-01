Ilgiorno.it - Il 2024 a bordo dei Regionali. In treno non solo per lavoro. Boom nel fine settimana

Leggi su Ilgiorno.it

Aumentano di oltre il 7% i viaggiatori che ogni giorno scelgono di spostarsi conrd: la media giornaliera a novembre delè stata di 762mila pendolari a fronte dei 713mila registrati a novembre 2023. Complessivamente sui trenidella Lombardia, nel, si sono contati oltre 200milioni di viaggi. A far segnare gli incrementi magigori sono state le linee Regio Express e, utilizzate ogni giorno da 371mila passeggeri, per una crescita superiore al 9%. Sono aumentati del 4% i viaggiatori nei feriali sulle grandi linee suburbane, raggiungendo i 356mila al giorno. Trentacinquemila sono gli spostamenti quotidiani sul collegamento Malpensa Express, da e per l’aeroporto o le destinazioni intermedie. "L’utilizzo massivo delin Lombardia – si spiega nella nota diramata ieri dard – è determinato principalmente dalle linee suburbane, tanto quelle che servono il passante ferroviario di Milano, quanto quelle che raggiungono la metropoli attestandosi nelle stazioni di Porta Garibaldi e Cadorna.