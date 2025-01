361magazine.com - I retroscena dietro la liberazione di Cecilia Sala

Leggi su 361magazine.com

La giornalista è arrivata in Italia nella giornata di ieriNella giornata di ieri, 8 gennaio,è finalmente tornata a casa. Dopo 21 giorni di detenzione in Iran, la giornalista italiana è stata rilasciata dopo una lunga, ma nemmeno troppo trattativa.Oggi il Giornale fa un po’ di chiarezza su quello che è accaduto nei giorni precedenti alladella. Il 2 gennaio sarebbero iniziati i dialoghi per liberare la.La gestione del caso sarebbe passata dai pasdaran della Rivoluzione all’intelligence che poi avrebbe parlato con l’Aise. Fondamentali due uomini che hanno gestito pure ladi Alessia Piperno. Si arriva a un primo accordo, per cui poi diventa fondamentale il viaggio della Meloni negli USA.L’accordo prevede ladellae la non estradizione di Abedini.