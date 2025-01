Ilgiorno.it - I film diventano un laboratorio per esplorare il pensiero

“Visioni etiche.la condizione umana“: in scena dal 22 gennaio la prima rassegna cinematografica organizzata dall’Ordine dei medici di Monza e della Brianza, in collaborazione con Capitol Anteo. Attraverso il linguaggio del cinema e i suoi strumenti, si esploreranno le sfide, le relazioni e i dilemmi etici. "La proposta di un ciclo diche affrontino tematiche profonde – commenta il presidente dell’Ordine, Carlo Maria Teruzzi – è ispirata all’idea che ogni proiezione, indipendentemente dal valore artistico, è utile come stimolo speculativo, essendo il cinema un formidabiledel, capace di mettere alla prova idee e ragionamenti in un contesto protetto, ma aperto al dialogo". La rassegna, promossa da Maria Teresa D’Agostino (coordinatrice della Commissione salute, ambiente e patrimonio artistico dell’Ordine), prevede la proiezione di tre, tutti di mercoledì alle 20.