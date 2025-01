Secoloditalia.it - Harris toglie il saluto a Trump durante il funerale di Carter, ma il tycoon se la ride con Obama…(video)

I funerali dell’ex Presidente americano James Earlsi sono svolti presso la National Cathedral di Washington, alla presenza di Donald, Barack Obama, Joe Biden, George Bush, Bill Clinton e della candidata democratica uscita sconfitta dalle elezioni Kamala. Non sono mancate le frecciatine di Obama e Biden nei confronti di The Donald, uscito vincitore dalle ultime elezioni di novembre, che l’hanno descritto come un pericolo per la democrazia. Ilha reso omaggio al democraticoinsieme alla moglie Melania, nella camera ardente di Capitol Hill. Dopo la morte del 39esimo Presidente americano,aveva reso nota la stima nei suoi confronti con una dichiarazione in cui attestava che l’operato diavesse migliorato la vita degli americani. Nonostante il fair play politico di, laha deciso di non salutare il proprio rivale forse per qualche sorta di invidia, sedendosi infine vicino ai Biden.