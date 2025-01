Isaechia.it - Grande Fratello, Mariavittoria volta le spalle a Jessica a pochi minuti dalla fine della puntata di ieri: le parole ad Helena

Leggi su Isaechia.it

Nel corsoventunesimadel, andata in ondasera su Canale 5 (QUI per leggere il resoconto)Morlacchi ha deciso di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini per via del trattamento ricevuto inerente alla lite conPrestes.Una decisione che ha colpito gli inquilini, che non si aspettavano una presa di posizione così drastica da partecantante e in particolareamicaMorlacchi, ha cercato di far ragionare la gieffina e di farla tornare sui suoi passi, ma senza alcun esito positivo.Subito dopo la, a seguito dell’abbandono diha deciso di confrontarsi cone le suehanno buona parte del pubblico, che non si aspettava una virata in favoremo, vista la sua vicinanza a:Sai che in realtà io ti voglio bene e ti considero vera.