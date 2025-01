Tvzap.it - “Grande Fratello”, a quanto ammonta la penale che Jessica dovrà pagare: la cifra folle

News TV. L’uscita di scena diMorlacchi dal2024 ha acceso un vivace dibattito tra spettatori, ex concorrenti e addetti ai lavori. L’ex cantante dei Gazosa, nota alpubblico per la hit “www.mipiacitu”, ha deciso di abbandonare il reality show rifiutando una nomination d’ufficio, inflitta dalla produzione come conseguenza di un’accesa discussione con Helena Prestes. La scelta dinon ha solo sollevato interrogativi sul regolamento del programma e sulla pressione psicologica all’interno della casa, ma ha anche posto l’attenzione su una questione economica di rilievo: lache i concorrenti devonoin caso di ritiro anticipato.Leggi anche: “”, dopoMorlacchi anche un altro concorrente minaccia di lasciare la CasaLeggi anche: “”, retroscena suMorlacchi dopo l’uscita dalla CasaIl ritiro diMorlacchiIl percorso diMorlacchi nella casa è stato caratterizzato da alti e bassi, ma nelle ultime settimane la tensione era diventata palpabile.