Liberoquotidiano.it - "Gioca!". Affari Tuoi, De Martino nota la nonnina e lei scoppia in lacrime: una scena struggente | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

una partita finta dia casa, ilfinisce sui social e cattura l'attenzione del numero uno del programma, Stefano De: è successo a unaappassionata della trasmissione. Unpubblicato sui social presumibilmente dai suoi nipoti la mostra innel momento in cui le viene detto che il conduttore l'hata. L'anziana non riesce a trattenere l'emozione per la notizia appena ricevuta. Tutto è partito da un "regalo" che nipoti e zii hanno voluto farle: per festeggiare il Capodanno avevano deciso di realizzare il sogno della loro nonna, organizzando una puntata della trasmissione tra le mura di casa. Il risultato è stato tanto divertimento e unche è andato virale sui social, ottenendo migliaia di visualizzazioni. A pubblicarlo su TikTok Giovanni Libreri.