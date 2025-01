Ilrestodelcarlino.it - Fiducia Olivieri: "Dobbiamo rimanere positivi"

Archiviata l’amarezza per la sconfitta nel derby con la Sambenedettese, l’Atletico Ascoli è tornato al lavoro per preparare la sfida di domenica alle 14.30 al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli contro la Civitanovese. Una sfida che non si può sbagliare anche per mettere fine alla striscia di tre sconfitte consecutive abbinata ai soli due punti conquistati nelle ultime cinque giornate. È stato il centrocampista bianconero Danielea descrivere l’umore dello spogliatoio in casa Atletico Ascoli dopo il 4-0 al Riviera delle Palme. Daniele, un passivo troppo pesante quello di San Benedetto per quanto visto in campo? "È stata una partita in cui gli episodi sono girati tutti a favore della Samb, che chiaramente è stata più concreta e cinica di noi. Anche sul 2-0 avevamo la sensazione di avere in mano la partita, ma il risultato diceva tutt’altro.