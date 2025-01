Infobetting.com - Espanyol-Leganes (sabato 11 gennaio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici, I Pericos vogliono cominciare bene l’anno

Leggi su Infobetting.com

La prima parte di stagione dell’è stata negativa, i catalani sono in una posizione molto difficile di classifica, dato che hanno solo 15 punti e occupano il terz’ultimo poso in graduatoria; c’è però una differenza di rendimento molto netta per i, tra casa e trasferta. I punti fatti in casa sono 14, contro .InfoBetting: Scommesse Sportive e