Liberoquotidiano.it - "Doveva uscire 14 puntate fa". L'Eredità, esplode la bufera su Laura, il pesante sospetto

Giovedì 9 gennaio è andata in onda una nuova puntata de L', il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E per l'occasione hanno giocato il nuovo campione Giulio - ieri dal debutto fino alla Ghigliottina -, Lucia da Urbino, la traduttrice Tiziana che si è già portata a casa 160mila euro, Andrea da Udine, la neo mamma Luisa, Luca da Pistoia e la cantante lirica. Ma c'è ancora chi tra i telespettatori ha ilche L'venga pilotata da Marco Liorni e dagli autori. "Comunque fate sempre preferenze di chi favorire e chi no è talmente palese che la signorina con la frangettinagià da 14fa! Qualcosa di leale? Seguo l'si può dire dalla prima puntata", ha commentato su X Domenico. Un voce che, a dire la verità, spopola da tempo sui social.