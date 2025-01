Ilrestodelcarlino.it - Coro delle voci bianche in duomo. Grande spettacolo per l’Epifania

Successo per il concerto d’Epifania con ildi(foto), neldi Guastalla, con brani della tradizione natalizia, ma anche del repertorio sacro, con giovani musicisti ad accompagnare la formazione corale, legata in particolare alle scuole locali e alla parrocchia guastallese. I giovanissimi cantori sono stati affiancati anche dadi adulti, che si sono esibiti in letture, testi poetici e tratti da testi sacri. Un momento di canto e di preghiera che ha voluto ancora una volta lanciare un messaggio di pace e fratellanza, di cui c’è tanto bisogno anche in questo particolare momento storico. È stato l’ultimo atto del ricco programma di spettacoli proposti tra Natale e Capodanno in vari spazi di Guastalla.