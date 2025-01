Tpi.it - Cecilia Sala torna a parlare nel suo podcast: “Sono confusa e felicissima, in carcere ho riso due volte”

, mi devo riabituare, devo riposare. Questa notte non ho dormito per l’eccitazione e la gioia, quella precedente per l’angoscia. Sto bene,molto contenta”. Lo dice la giornalistando anel suoStories dopo ventuno giorni trascorsi neldi Evin, in Iran.“Non mi è stato spiegato perché io sia finita in una cella di isolamento”, racconta la reporter di Chora Media nell’episodio numero 694 della sua serie, episodio dal titolo “I miei giorni a Evin, tra interrogatori e isolamento”.“Questa storia comincia col fatto che l’Iran è il Paese nel quale più volevore, dove cile persone a cui più miaffezionata”, spiega. “Si cerca di avere uno scudo dalla sofferenza degli altri che accumuli e qualche volta volta delle fonti che incontri per lavoro diventano amici, persone che vuoi sapere come stanno e l’Iran è uno di questi posti”.