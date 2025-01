Liberoquotidiano.it - **Campania: stop terzo mandato, De Luca verso voto anticipato? Timori dem su blitz**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Giù la voce gira forte". Un parlamentare Pd campano riferisce che 'giù', in Campania per intendersi, sarebbero in molti a scommettere che domani, nella conferenza stampa convocata alle 11 a Palazzo Santa Lucia, Vincenzo Depossa dimettersi e andare alper tentare la rielezione prima del pronunciamento della Consulta. A quanto viene riferito, il governatore ancora fino a ieri avrebbe assicurato ai suoi consiglieri che non si dimetterà. Ma chi lo conosce non esclude il blitz. Una mossa da 'tutto per tutto' dopo che oggi Giorgia Meloni ha ufficializzato che il governo impugnerà la legge campana sul. Una mossa su cui si interrogano anche i dem in Transatlantico. Del resto, i rapporti al momento sono quelli che sono: i contatti, si spiega, "stanno praticamente a zero".