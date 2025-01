Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Roma: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi cercano la prima vittoria esterna sul campo dei felsinei che devono ripartire dopo l’ultima battuta d’arresto.vssi giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblu si presentano a questo appuntamento con il morale sotto i tacchi per l’ultima sconfitta casalinga subita per mano del Verona che ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi. La squadra di Italiano è settima con 27 punti, ma con due gare da recuperare, per cui virtualmente in piena zona EuropaTutt’altro clima si respira tra i giallorossi reduci dalla vittoria nel derby contro la Lazio che ha ridato fiducia a tutto l’ambiente.