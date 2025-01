Quotidiano.net - Bimbo trovato morto nella culla termica a Bari: indagini sul 'child neglect'

Era un '', ovvero unsottopeso, fortemente disidratato e trascurato, il piccolo di circa 3-4 settimaneallestitaparrocchia di San Giovanni Battista diil 2 gennaio scorso. Il piccolo, un maschietto, pesava 2 chili e 800 grammi ed era stato partorito a termine, forse non in ospedale, anche se quest'ultima è solo un'ipotesi. Sono questi i nuovi particolari che emergono all'autopsia compiuta ieri sul neonato, che sarebbeorientativamente per ipotermia, anche se per stabilirlo con certezza serviranno i risultati degli esami istologici. Se il piccolo non fosse stato così trascurato - a quanto viene riferito da fonti vicine alle- si sarebbe potuto salvare, nonostante il mancato azionamento dell'allarme dellacollegato al telefono del parroco e il mancanto funzionamento del riscaldamento dellastessa.