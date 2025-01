361magazine.com - Biagio Izzo torna a teatro in “L’Arte della Truffa”: dal 15 gennaio in Sala Umberto

in: dal 15inLa vita di Gianmario emoglie Stefania viene sconvolta dall’arrivo del fratello di lei, Francesco, che la coppia e costretta a prendere a casa per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Gianmario, integerrimo uomo d’affari, e preoccupato che la presenza del cognato, nototore, possa nuocergli nei rapporti che lui intrattiene con alti prelati del Vaticano per i quali lavora.Ma un imprevisto rovescio finanziario porta Gianmario ad aver bisogno delle “arti” del cognato, accettandone in qualche misura le sue “regale” da sempre criticate, ma ora indispensabili per salvare la sua reputazione di grande uomo d’affari.Una commedia brillante che tra momenti paradossali, comici ed emozionanti ci fara assistere in diretta alla consumazione di una “