Nerdpool.it - American Primeval – La Recensione:

Leggi su Nerdpool.it

” è una miniserie western in sei episodi, disponibile su Netflix dal 9 gennaio 2025.TramaAmbientata nel 1857, la serie esplora la nascita del Westo attraverso scontri violenti tra culture, religioni e comunità in lotta per il controllo del territorio. La trama segue Sara Rowell (Betty Gilpin), una madre in fuga con suo figlio, che assume Isaac (Taylor Kitsch), una guida cresciuta tra gli Shoshone, per attraversare le terre selvagge. Il loro viaggio li porta a confrontarsi con le tensioni tra l’esercito statunitense, i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e le tribù nativee, in un periodo segnato da eventi storici come il Massacro di Mountain Meadows.Diretta da Peter Berg e scritta da Mark L. Smith, già noto per “The Revenant”, “” offre una rappresentazione cruda e realistica del periodo.