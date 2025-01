Formiche.net - Allarme deflazione in Cina. I mercati avvisano Pechino

Per usare un classico dei detti, piove sul bagnato in. I, si sa, hanno l’occhio lungo. E si aspettano per i mesi a venire nuove nubi sull’economia del Dragone, già alle prese con una moneta decisamente spompata. Stavolta il problema si chiama, ovvero quando i prezzi sono bassi perché la domanda è anemica. E prezzi bassi, vuol dire cattiva salute dell’economia. I calcoli, stavolta, li ha fatti Bloomberg.Gli investitori nel mercato dei titoli di Stato cinese, che vale 11.000 miliardi di dollari, non sono mai stati così pessimisti riguardo alla seconda economia mondiale e alcuni di loro stanno ora scommettendo su una spirale deflazionistica simile a quella del Giappone negli anni Novanta. Tanto è vero, rivela l’agenzia di stampa, che i “rendimenti delle obbligazioni sovrane cinesi con scadenza a 10 anni sono crollati nelle ultime settimane ai minimi storici, creando un divario senza precedenti di 300 punti base con gli omologhi statunitensi, nonostante una serie di misure di stimolo economico annunciate dal governo del presidente Xi Jinping“.