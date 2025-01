Lanazione.it - Albero della sicurezza di Massa. Vandali rubano i caschi

Leggi su Lanazione.it

, 9 gennaio 2025 -zzato l’di Anmil. E’ l’associazione provinciale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro a denunciare la sparizione deiche componevano l’opera installata lo scorso 20 dicembre sotto il Palazzo del Comune difinalizzata a sensibilizzare la popolozione sul grave fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro. “L’AnmilCarrara, sempre attenta al fenomeno infortunistico sul lavoro ha cercato, come nei precedenti 3 anni, di sensibilizzare l’opinione pubblica al grave fenomeno che ormai ha i connotati di una vera strage sociale – dichiara il presidente Bruschi – inaugurando lo scorso 19 e 20 dicembre l’sia sotto il Comune di Carrara e, per la prima volta, anche sotto il Comune di. Un progetto nato per dare un segnale di attenzione verso le vittime del lavoro anche durante il periodo natalizio e promosso dalla Fondazione Anmil Sosteniamoli Subito e ideato dal maestro Francesco Sbolzani.