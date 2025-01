Puntomagazine.it - Addio a Fabio Cudicini, il “Ragno Nero” del Milan: un’icona del calcio italiano

al “” del, leggenda del, scompare a 89 anniIlè in lutto per la morte di, uno dei portieri più leggendari della storia dele delmondiale. Il ““, come era soprannominato per la sua agilità e i suoi interventi decisivi, si è spento oggi all’età di 89 anni.dello sport che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del, vincendo praticamente tutto con ile conquistando anche importanti traguardi con la Roma.Nato a Trieste il 20 ottobre 1935,iniziò la sua carriera calcistica nell’Udinese, dove si mise in luce per le sue doti tra i pali. Nel 1958 si trasferì alla Roma, dove trascorse otto stagioni, conquistando due Coppe Italia e una Coppa delle Fiere.