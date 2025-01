Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, sprint femminile Oberhof 2025: programma, startlist, streaming

, giovedì 9 gennaio, prenderà il via la prima tappa di Coppa del Mondo didel. Messe in archivio le festività natalizie e l’arrivo dell’anno nuovo, prima giornata a(Germania) con la 7.5 km. Una prova sui due poligoni che merita attenzione in relazione a quelli che potrebbero essere i risvolti in classifica generale.LA DIRETTA LIVE DELLADIALLE 14.20Il via alle danze sarà dato alle 14.20 e saranno cinque le atlete italiana a rispondere all’appello. Come è noto, non ci sarà Lisa Vittozzi. La campionessa sappadina ha annunciato attraverso il sito della FISI la chiusura della sua stagione agonistica. Un’annata che nei fatti Lisa non ha mai iniziato, avendo saltato i tre appuntamenti andati in scena negli ultimi mesi del 2024.