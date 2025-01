Ilfattoquotidiano.it - Uomo di 63 anni ucciso a coltellate nella sua casa a Bari: indagano i carabinieri

Unè statosuadi. La vittima, 63, ha diverse ferite da arma da taglio sul corpo ed è stato ritrovato mortosua abitazione di via Torino, nel quartiere Santo Spirito, una zona periferica della città pugliese.I– intervenuti dopo una telefonata al numero di emergenza effettuata dal vicino di– stanno ora indagando per ricostruire cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento e stanno anche verificando segni di effrazione sulla porta per comprendere se il 63enne abbia aperto al proprio killer o se l’omicidio possa essere maturato durante un tentativo di rapina.L'articolodi 63suaproviene da Il Fatto Quotidiano.