Sbircialanotizia.it - Trump chiede alla Corte Suprema di intervenire sulla sentenza del caso Stormy Daniels

Appello urgente per bloccare la condanna prevista a New York L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ufficialmente chiestodi bloccare l’imminentenellegato a, prevista per venerdì. La richiesta, avanzata attraverso un ricorso formale, punta a sospendere ogni ulteriore procedimento presso il tribunale di New York. .L'articolodidelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.