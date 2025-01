Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha sfoggiato due Mini Cartier Tank in una volta sola

Leggi su Gqitalia.it

ha un nuovo nome: d'ora in poi potremmo anche chiamarlo Timo-Twos, l'uomo dei due. Venerdì, in occasione del Palm Springs International Film Festival numero trentasei, l'attore entrato senza problemi nei panni di Bob Dylan ha portato a termine un altro compito di alto livello: accoppiare uncon. un secondo. Ebbene sì. A pochi giorni dall'inizio del 2025 abbiamo già un momento iconico sul red carpet, grazie ache raddoppia una delle più grandi tendenze dell'anno scorso in fatto di orologi.36th Annual Palm Springs International Film Festival Film Awardscon dueal 36° Palm Springs International Film FestivalSteve GranitzIn agosto gli orologi piccoli sono diventati un fenomeno tra chi ama e segue le tendenze in tema di segnatempo.