Thiago Motta sente puzza d’esonero | per i bookmakers la quota è crollata

non lo dirà mai (anche perché raramente dice davvero qualcosa), ma è chiaro che la sconfitta in rimonta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan – la sola vittoria ottenuta nelle ultime sei di campionato – comincia ad inquietarlo. Con un distacco di 12 punti dalla vetta della classifica ora sidi esonero. Voce dei bookmaker, voce della verità: si diceva così, no?E insomma, Agipronews scrive che anche per i bookmaker, il tecnico bianconero non è più intoccabile: la suaesonero ènel giro di poche settimane da 25 a 7,50. Se ci puntavi un euro ad agosto ne vincevi 25, adesso solo 7 euro e mezzo.La rimonta scudetto della Juve d’altra parte è “bancata” a 51 su 888sport. Nientemeno per le agenzie di scommesse è più probabile che la Juve vinca la Champions: a 41.