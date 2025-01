Ilgiorno.it - Sta meglio e presto sarà in Italia Andrea Perfetti, il motociclista bellanese ferito in un incidente in Mauritania

Leggi su Ilgiorno.it

Bellano (Lecco), 8 gennaio 2025 – Sono in corso di miglioramento le condizioni di, 49 anni, il campione di motociclismo originario di Bellano rimasto coinvolto martedì 7 gennaio in un gravein, dov’era impegnata nella “Africa Eco Race” una gara di motociclismo che inizia in Marocco e si conclude in Senegal.è rimasto coinvolto con la sua moto da unavvenuto sul campo di gara fra un ultraleggero in fase di decollo e un camion utilizzato per il rifornimento dei mezzi, e ha riportato delle fratture multiple. L’infortunio si è verificato intorno all’una del pomeriggio (ora locale). L’intervento dei medici, presenti sul posto in quanto fanno parte del team che segue le squadre, è stato immediato. Questo si è rivelato provvidenziale anche per le cure che gli sono state prestate in ospedale.