Sport italiano in lutto addio a uno dei più grandi giornalisti

Si è spento all'età di 90 anni Rino Tommasi, una delle figure più emblematiche del giornalismoivo. Considerato un maestro indiscusso nel racconto di pugilato e tennis, Tommasi ha trasformato il commentoivo in un viaggio culturale, arricchito dalla sua profonda conoscenza storica e statistica. La sua voce, capace di fondere passione e competenza, rimarrà indimenticabile per generazioni di appassionati. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Rino Tommasi ha dimostrato fin da giovanissimo un talento innato per il giornalismo. A soli 13 anni, firmava il suo primo articolo sull'edizione marchigiana de Il Messaggero. Da lì, una carriera straordinaria lo ha portato a collaborare con alcune delle testate più prestigiose d'Italia, tra cui Tutto, La Gazzetta dello, La Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli.