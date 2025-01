361magazine.com - Si è spenta la storica firma del giornalismo sportivo Rino Tommasi

Insieme a Gianni Clerici ha scritto una pagina diSi è spento oggi, 8 gennaio, come riporta la testata di informazione sportiva e tennistica. Il giornalista a lungo si è dedicato al tennis oltre che alla boxe.Veronese, classe 1934, si è spento a 90 anni dopo una lunga malattia. Iniziò la carriera nel 1953, presso l’agenzia “Sportinformazioni”, collaborando poi con Gazzetta dello Sport, Tuttosport, il Messaggero, il Gazzettino di Venezia e il Mattino di Napoli.A inizio degli anni settanta fondò pure il mensile “Tennis Club”. Oltre la passione per lo sport della racchetta nutriva anche un amore viscerale per la boxe. Negli anni organizzerà infatti vari eventi di pugilato soprattutto al Palazzo dello Sport di Roma.Negli anni è stato premiato dall’ATP come “Tennis Writer of the Year“, votazione dei tennisti professionisti e divenne pure il primo direttore della parte sportiva di Canale 5.