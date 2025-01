Ilrestodelcarlino.it - Scuola incendiata dai vandali: "Oggi chiusa, riapre domani. Bimbi ospitati in altre strutture"

Erano al lavoro anche ieri i tecnici e i vigili del fuoco per ripristinare la centrale termica delladell’infanzia di San Damaso, rimasta seriamente danneggiata a seguito di un incendio esploso sabato sera. Laanche nella giornata diresteràe l’apertura è prevista per. Intanto alunni ed educatrici dell’infanzia di via del Giaggiolo sono stati ’’ nel frattempo presso Istituti scolastici vicini. Il settore servizi educativi del Comune ha individuato due sedi alternative per garantire il servizio didell’infanzia. Gli alunni di 3 e 4 anni sono stati accolti nei locali dellaconvenzionata di nido/infanzia Mamitù, in Strada Scartazza mentre idi cinque anni svolgeranno l’attività educativa nei locali appositamente predisposti presso la Primaria Begarelli.