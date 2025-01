Unlimitednews.it - Sanità, al via accordo di collaborazione fra Asp Trapani e ISMETT

(ITALPRESS) – Untra l’Azienda Sanitaria Provinciale diper rafforzare la gestione sanitaria territoriale, mettendo al centro i pazienti e puntando su formazione, tecnologia e assistenza di eccellenza. Il protocollo, siglato dai Direttori Generali dei due enti, Ferdinando Croce e Angelo Luca, mira a valorizzare le competenze locali, assicurare la continuità dell’assistenza in favore dei pazienti trapanesi – sia destinatari di trapianto che non – e aumentare l’appropriatezza nella cura di patologie complesse.Grazie all’, i medici e il personale sanitario dell’ASP diparteciperanno a un percorso di formazione avanzata, che comprenderà stage pratici presso le sale operatorie di, per apprendere tecniche e metodologie innovative, e corsi teorici di alto livello organizzati direttamente negli ospedali dell’ASP, focalizzati in particolare su cardiologia interventistica, cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia addominale.